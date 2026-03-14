Picchiava la moglie davanti al figlioletto infliggendole morsi e ' padellate'

I carabinieri di Pimonte hanno arrestato un uomo che, davanti al figlio, ha aggredito la moglie con morsi e schiaffi, infliggendo anche colpi di padella. L’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetti elettronici è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura. L’uomo si trova ora ai domiciliari.

Nel corso delle liti ormai quotidiane l'indagato in una occasione spinse la moglie su di una stufa mordendola ripetutamente ed in un'altra occasione la colpì violentemente con una padella. Le immediate indagini, l'escussione dei testimoni e della vittima, la ricostruzione dei fatti, anche mediante l'estrapolazione delle chat, hanno permesso di pervenire in tempi rapidi alla adozione della misura cautelare al fine di evitare la reiterazione del reato da parte dell'indagato, soggetto dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Morsi, pugni e minacce alla compagna davanti al figlioletto: “Mi viene voglia di ammazzarti”LECCE - La vigilia di Capodanno avrebbe schiaffeggiato la convivente mentre stringeva tra le braccia il figlio neonato. Si ubriacava e picchiava la moglie davanti al figlio: marito violento arrestato in flagranza di reatoIl 46enne, già noto alle forze dell'ordine, si accaniva sulla coniuge e la minacciava di morte, incurante della presenza del minore Si ubriacava, poi... Catania, picchia il marito e minaccia di ammazzarlo: 53enne arrestata dai Carabinieri Aggiornamenti e contenuti dedicati a Picchiava la moglie davanti al... Temi più discussi: Picchia la moglie incinta che vuole lasciarlo, denunciato un pastore; Padre e marito mostro, condanna a 11 anni: picchiava la moglie davanti alle figliolette; Picchia la moglie con un tubo di metallo davanti ai figli piccoli, il bimbo di 9 anni chiama il 112 in lacrime: Aiuto, la sta colpendo; Picchia la compagna con una mazza di baseball davanti ai figli: condannato a 4 anni. Picchia la moglie con un tubo di metallo davanti ai figli piccoli, il bimbo di 9 anni chiama il 112 in lacrime: «Aiuto, la sta colpendo»È stato un bambino di nove anni a chiedere aiuto mentre il padre stava picchiando la madre davanti a lui e al fratellino di quattro anni. Il ... msn.com Picchia la moglie con un tubo davanti ai figli piccoli: arrestato 37enne marocchinoCastiglione delle Stiviere, l’uomo deve rispondere di lesioni personali aggravate. Per la donna, trasportata in ospedale, la prognosi è di 10 giorni ... msn.com Una ferita che ancora oggi brucia nonostante la morte del padre nel 2021 a 56 anni. Lorenzo Fragola ricorda quant'è stato difficile il rapporto con suo padre, quando si doveva chiudere in camera a chiave o quando suo padre lo picchiava con la cintura chiude - facebook.com facebook Chiara Balistreri e lo sconto di pena all’ex che la picchiava: «Ci sono voluti tre anni per vederlo in carcere» x.com