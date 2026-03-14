Piazza Travaglio chiusa al transito Entra nel vivo la riqualificazione

Piazza Travaglio è stata chiusa al transito pubblico mentre iniziano i lavori di riqualificazione. Gli interventi mirano a modificare l’area nel centro storico di Ferrara, con l’obiettivo di creare uno spazio più vivibile, con aree verdi e punti di aggregazione. La fase di cantiere coinvolge le autorità e le imprese incaricate di realizzare i lavori.

In piazza Travaglio, si apprestano a entrare nel vivo gli interventi di riqualificazione destinati trasformare il volto di questa porzione del centro storico di Ferrara, per renderla un luogo di socialità, verde e accogliente. Da lunedì la piazza sarà interamente chiusa al transito per consentire l’avvio dei lavori, mentre sono in fase di completamento gli interventi in via Donatori di Sangue e in via Kennedy che consentiranno la circuitazione dei veicoli in tutte le vie adiacenti la piazza. “Con questa nuova fase i lavori in piazza Travaglio entrano nel vivo, segnando un passaggio fondamentale per la completa riqualificazione di questo storico accesso alla città - spiega il vicesindaco di Ferrara, con delega alle Opere Pubbliche e ai Progetti Europei, Alessandro Balboni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Travaglio chiusa al transito. Entra nel vivo la riqualificazione Articoli correlati Piazza Travaglio, l'area chiude per i lavori di riqualificazione: come cambia la viabilitàIn piazza Travaglio, si apprestano a entrare nel vivo gli interventi di riqualificazione destinati trasformare il volto di questa porzione del centro... Leggi anche: Roma, la difesa al centro delle scelte: Oosterwolde entra nel vivo Contenuti e approfondimenti su Piazza Travaglio Temi più discussi: Piazza Travaglio chiusa al transito. Entra nel vivo la riqualificazione; Piazza Travaglio, l'area chiude per i lavori di riqualificazione: come cambia la viabilità; Referendum, Travaglio a La7: Meloni mente spudoratamente, è un caso di dissociazione che sconfina nel cabaret. Piazza Travaglio: al via la riqualificazione 'green' per un nuovo ingresso in cittàIn piazza Travaglio, si apprestano a entrare nel vivo gli interventi di riqualificazione destinati trasformare il volto di questa porzione del centro storico di Ferrara, per renderla un luogo di socia ... cronacacomune.it Qui Piazza Travaglio. Parte il primo cantiere: Meno disagi possibiliAllestita sabato scorso la prima area di cantiere per i lavori di riqualificazione di piazza Travaglio, previsti nell’ambito del progetto comunale ‘Look Up’. L’intervento ha un valore di 2.202.500 ... ilrestodelcarlino.it Piazza Travaglio, l'area chiude per i lavori di riqualificazione: come cambia la viabilità x.com Report. . Una decina di ultras milanisti ha accerchiato, immobilizzato e colpito a calci e pugni il giornalista Klaus Davi che nel pomeriggio di domenica si trovava in Piazza Axum, tradizionale ritrovo della tifoseria milanista. Lo rende noto il legale del giornalista - facebook.com facebook