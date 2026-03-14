Il pilota australiano Oscar Piastri si schiera sulla griglia di partenza della Sprint Race del Gran Premio della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026, con la sua auto in ordine, ma con un penalizzante -1 sulla posizione. La gara si svolge in un circuito asiatico e Piastri si posiziona in terza fila, pronto a scattare per la sua prima sfida della giornata.

Il pilota australiano Oscar Piastri si prepara a partire dalla terza fila per la Sprint Race del Gran Premio della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026. Nonostante una macchina che dava sensazioni positive, il distacco temporale rispetto alla Mercedes è risultato notevole, costringendo l’australiano a un tempo di qualifica inferiore al vertice. L’analisi tecnica rivela un divario di oltre un secondo rispetto a George Russell, autore della pole position di giornata. Il ritardo non è uniforme: mentre nel primo settore le prestazioni sembravano allineate con i leader, nell’ultimo tratto la perdita di sei decimi ha creato un gap impressionante che richiede attenzione immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piastri: auto ok, ma -1? dalla Mercedes

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