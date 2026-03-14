Pian di Massiano | il Sì alla giustizia si spiega in piazza

A Pian di Massiano si è svolta una mattinata di confronto sulla riforma giudiziaria, con cittadini e rappresentanti che hanno discusso i contenuti della proposta in vista delle votazioni previste per il 22 e il 23 marzo. L’evento ha visto la partecipazione di persone che hanno espresso il loro sostegno alla giustizia attraverso un momento di confronto diretto e pubblico.

A Pian di Massiano, in attesa delle votazioni previste per il 22 e il 23 marzo, si è tenuta una mattinata dedicata al confronto diretto sui contenuti della riforma giudiziaria. L’iniziativa, organizzata da Fratelli d’Italia Città di Perugia sotto forma di gazebo informativo, ha la partecipazione attiva di cittadini e simpatizzanti interessati a comprendere le ragioni del “Sì. L’evento ha confermato un forte interesse verso una giustizia più efficiente, veloce ed equilibrata, come emerso dalle interazioni tra i presenti e i rappresentanti politici. La presenza di figure istituzionali e locali ha trasformato lo spazio pubblico in un punto di riferimento cerca spiegazioni chiare sulle scelte che riguardano il futuro della Nazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pian di Massiano: il Sì alla giustizia si spiega in piazza Articoli correlati Referendum giustizia, a Pian di Massiano confronto sul "Sì" organizzato da Fratelli d'ItaliaUna mattinata di presenza politica, militanza e confronto diretto con i cittadini, che ha confermato l’interesse per una riforma ritenuta... Pian di Massiano, un progetto da 285mila euro per riqualificare il percorso verdeUn progetto per riqualificare e rilanciare il percorso verde di Pian di Massiano. Contenuti utili per approfondire Pian di Massiano il Sì alla giustizia... Temi più discussi: Referendum giustizia, FdI al mercato di Pian di Massiano per le ragioni del Sì; Derby dell'Etruria, il Perugia a caccia di un successo che manca da quasi sei anni; Sir Perugia, si alza il sipario sui playoff. Primo atto dei quarti stasera con Monza; Il match tra Sir Susa Scai Perugia e Vero Volley Monza aprirà i Quarti dei Play Off scudetto. Tensione al mercato di Pian di Massiano per la scomparsa di una bambina. Testimoni l’avrebbero vista per mano a una donnaSono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Perugia, che, però, dopo aver vagliato alcune persone presenti, parlano di smarrimento ... corrieredellumbria.it Perugia, da Pian di Massiano alle frazioni: bando per la concessione di 21 impianti sportividi Dan.Bo. Sono ventuno gli impianti sportivi comunali messi a bando dal Comune di Perugia: campi da calcio, palestre scolastiche e di quartiere, due bocciodromi, una pista Bmx e l’impianto di tiro co ... umbria24.it INTERNATIONAL STREET FOOD PERUGIA Pian di Massiano - Perugia 27-28-29 Marzo INGRESSO GRATUITO Continua Il nostro tour nazionale fra le migliori specialità d'Italia e del mondo con : I migliori Street Food internazionali Birra Ar - facebook.com facebook