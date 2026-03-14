Dopo oltre 40 anni, Michelle Pfeiffer e Kurt Russell si ritrovano insieme sul set, questa volta nella serie The Madison, disponibile su Paramount+. I due attori, noti per le loro interpretazioni in passato, ripropongono ora la loro collaborazione in una produzione attualmente in streaming. La loro presenza sullo schermo segna un ritorno significativo per entrambi, attirando l’attenzione dei fan e del pubblico televisivo.

Michelle Pfeiffer e Kurt Russell tornano a condividere lo schermo nella serie The Madison, disponibile su Paramount+. La loro collaborazione risale al 1988 con il film Tequila Connection. Dopo quasi quarant’anni, i due attori confermano un’intesa professionale che resiste al tempo. Taylor Sheridan ha convinto Pfeiffer a unirsi al progetto senza farle leggere una sceneggiatura completa. L’attrice ha accettato la sfida basandosi esclusivamente sulla fiducia riposta nell’autore di successi come Yellowstone e Tulsa King. La decisione è stata presa durante un incontro presso il ranch di Sheridan in Texas. L’incontro decisivo nel ranch texano. La scelta di fidarsi ciecamente dell’autore ha segnato l’inizio della produzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pfeiffer e Russell: dopo 40 anni, la magia ritorna

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Michelle Pfeiffer e Kurt Russell tornano insieme in The Madison | Trailer x.com