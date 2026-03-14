Petronà | grandinata improvvisa a marzo neve in 3 ore

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 11, una violenta grandinata ha colpito Petronà, nella Sila Piccola, trasformando rapidamente il paesaggio. In poche ore, una nevicata improvvisa ha ricoperto strade e tetti del centro abitato, creando un cambiamento repentino nell’aspetto del paese. La scena è rimasta impressa per la rapidità con cui si è verificata la precipitazione.

Una violenta grandinata ha trasformato in pochi minuti il paesaggio di Petronà, nella Sila Piccola. Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 11, la neve improvvisa ha ricoperto strade e tetti del centro abitato. L’evento, durato almeno tre ore, ha creato un tappeto bianco che ha causato disagi immediati agli abitanti. Nonostante l’intensità del fenomeno, le alte temperature hanno favorito una rapida fusione della coltre nevosa entro il tardo pomeriggio. Il paradosso climatico dell’inverno tardivo. La scena a Petronà ricorda incredibilmente un’instantanea di due mesi fa, quando l’inverno era ancora al suo apice. La natura sembra aver dimenticato che siamo già a metà marzo, portando con sé un freddo improvviso che sconvolge la routine quotidiana dei residenti della Sila Piccola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petronà: grandinata improvvisa a marzo, neve in 3 ore Articoli correlati Leggi anche: Improvvisa grandinata a Rapallo: le foto Dramma sulla neve, valanga improvvisa travolge cinque italianiIl boato sordo della montagna che si spacca è un suono che non si dimentica, un fremito che risale dalle suole degli scarponi fino al petto,...