Gli Stati Uniti hanno autorizzato l'acquisto di petrolio russo, mentre il presidente russo ha affermato che il paese è irrinunciabile. Nel frattempo, la politica degli Stati Uniti verso l'Iran cambia frequentemente, con dichiarazioni di funzionari come Donald Trump e il segretario alla Difesa. La situazione resta in continua evoluzione e suscita attenzione da parte degli osservatori.

La strategia della Casa Bianca in Iran si evolve di ora in ora, come hanno più volte ripetuto sia Donald Trump che il segretario alla Difesa Pete Hegseth, ma è chiaro ormai a tutti che l’amministrazione non si attendeva un colpo così forte all’economia e alle esportazioni di petrolio. Per questo la Casa Bianca ha annunciato la decisione di sospendere temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo, nel tentativo di contenere l’aumento dei prezzi, dopo che ieri il Brent è di nuovo salito sopra i 100 dollari al barile. Per ora infatti sembra che la decisione non stia calmando i rialzi dei futures sul petrolio, che dall’inizio della guerra sono saliti di oltre il 20%, facendo crollare le Borse e preoccupando per una possibile crisi economica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio russo, ok Usa agli acquisti. Putin: noi irrinunciabili

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