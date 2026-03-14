Il petrolio di Mosca è stato sbloccato dopo settimane di tensioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Il segnale è arrivato mentre il governo iraniano fa sapere che lo stretto di Hormuz si riaprirà, in risposta alla pressione internazionale. La situazione tra le parti coinvolte resta incerta, con i negoziati ancora in corso e nessuna dichiarazione ufficiale su eventuali accordi o passi successivi.

Roma, 14 marzo 2026 – È sempre più lo stretto di Hormuz l’arma che l’Iran ha deciso di usare per contrastare l’offensiva americana. E lo stop al traffico delle petroliere e gasiere, oltre a bruciare migliaia di miliardi di euro nelle principali Borse mondiali (1.162 solo in europa), ha avuto l’effetto di innescare un nuovo scontro fra Usa e Ue. Pomo della discordia, la decisione di Trump di “scongelare” per 30 giorni l’acquisto di petrolio della Russia, in deroga alle sanzioni decise dopo l’invasione dell’Ucraina. Sanzioni confermate ieri da Unione Europea e Gran Bretagna. Mentre, da Mosca, non si nasconde una certa soddisfazione: “Impossibile senza di noi stabilizzare il mercato dell’energia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petrolio di Mosca sbloccato, scontro fra Ue e Stati Uniti. Hegseth: Hormuz riaprirà

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