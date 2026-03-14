petroliera russa alla deriva vicino a linosa cosa sappiamo finora

Una petroliera russa si trova attualmente alla deriva nei pressi di Linosa, senza che siano ancora stati definiti i passaggi successivi. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano le possibili soluzioni, ma al momento non ci sono dettagli certi su quale sarà l’esito dell’incidente. La nave rimane in balia delle correnti, mentre le operazioni di sorveglianza continuano.

Una petroliera russa, una “nave ombra”, vaga da giorni senza equipaggio alla deriva nel Mediterraneo attualmente in acque maltesi e senza equipaggio, forse colpita da un “barchino elettronico” ucraino. Una situazione che ora comincia a preoccupare anche l’Italia, tanto che venerdì 13 marzo a Palazzo Chigi si è riunita per un vertice sulla nave “Arctic Metaga”, carica di 900 tonnellate di gasolio e serbatoi di gas liquefatto. La nave, con bandiera russa, ha uno squarcio sul lato sinistro e - secondo fonti russe - sarebbe stata colpita nei pressi di Malta il 3 marzo scorso da un drone idrografico di superficie di provenienza ucraina, ovvero imbarcazioni indipendenti senza pilota. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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