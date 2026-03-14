Pesce novello scatta la tutela | Divieto di pesca nei corsi d’acqua

Con l’arrivo della primavera, la Regione Emilia-Romagna ha annunciato il divieto temporaneo di pesca sportiva e ricreativa nei corsi d’acqua, utilizzando qualsiasi attrezzo, per proteggere la risalita del pesce novello. La misura mira a preservare questa fase della riproduzione e si applica a tutte le attività di pesca in corso d’acqua nella regione.

Con l’inizio della primavera per tutelare la risalita del pesce novello nei corsi d’acqua, la Regione Emilia-Romagna ha istituito il divieto temporaneo di pesca sportiva e ricreativa, con qualsiasi attrezzo. Un divieto per consentire al novellame l’ingresso nelle valli e ripopolare in questo modo lo straordinario ambiente vallivo che, per le ingenti piogge degli ultimi mesi, aveva subito qualche problema. Il fermo comincerà dalle 20 di domenica 29 marzo fino alle 21 di domenica 31 maggio, con chiusura totale per l’intera giornata. Il provvedimento interessa i canali di collegamento tra il mare e le valli salmastre all’interno del Parco del Delta del Po, in comune di Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesce novello, scatta la tutela: "Divieto di pesca nei corsi d’acqua" Articoli correlati Tutela del pesce novello nei corsi d'acqua, 2 mesi di 'fermo': si cerca di salvare l'anguillaDurante l’intero periodo di divieto i pescatori di professione non potranno utilizzare reti con maglia inferiore a 15 millimetri, per evitare la... Acqua marrone dai rubinetti: scatta il divieto di utilizzarlaAllarme salute a Teano a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini di acqua marrone dai rubinetti.