Pesaro l’artigianato artistico è tutto da raccontare

A Pesaro, le botteghe di artigianato artistico sono aperte e funzionanti, con artigiani che lavorano con argilla, smalti e forni accesi. Le vie cittadine si popolano di laboratori dove si creano oggetti unici, frutto di mani esperte e tradizioni consolidatesi nel tempo. Le botteghe, spesso di piccole dimensioni, rappresentano un punto di riferimento per chi vuole scoprire questa forma d’arte.

Pesaro, 14 marzo 2026 – Argilla, smalti, forni accesi. A Pesaro l’artigianato artistico si racconta così: entrando nelle botteghe. Oggi sabato 14, la città ospita una nuova tappa di Craft Surfing, il progetto promosso da CNA Marche che mette in relazione maestri artigiani e laboratori creativi della regione. Un percorso tra botteghe e laboratori dove il sapere manuale incontra la ricerca artistica. Per questa seconda edizione la «bottega ospitale» sarà Casa Bucci (Strada della Romagna 143). Dopo la tappa del 2024 a Pesaro con le scarpe su misura di Olivia Monteforte e gli appuntamenti di quest’anno a Chiaravalle e Fermo, il progetto torna in città, aprendo le porte di uno spazio che negli anni è diventato luogo di incontro per artigiani, designer e artisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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