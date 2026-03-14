Perugia | Cabina di Regia contro bullismo e cyberbullismo

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno dedicato alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. La decisione mira a rispondere in modo rapido e deciso alla diffusione di questi fenomeni tra i giovani, evidenziando l’impegno istituzionale nel contrastare il problema. La misura rappresenta un passo concreto per affrontare la questione a livello locale.

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo, presentando una risposta istituzionale immediata al fenomeno in crescita tra i giovani. La decisione impegna la giunta a istituire una Cabina di Regia permanente e a potenziare il progetto DESTEENAZIONE per offrire spazi sicuri ai ragazzi dai 11 ai 21 anni. L’atto affronta non solo le aggressioni fisiche nelle zone urbane come Fontivegge e presso la stazione, ma anche le minacce digitali segnalate dalla polizia postale dell’Umbria. L’obiettivo è trasformare i desideri dei giovani in azioni concrete contro la violenza verbale e psicologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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