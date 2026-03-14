Perturbazione atlantica in arrivo sulla Puglia
Da lunedì una perturbazione atlantica interesserà la regione Puglia, portando condizioni di instabilità. In queste ore, sulla dorsale salentina si osservano residui addensamenti con alcuni rovesci isolati. La presenza di nuvolosità e piogge sparse caratterizzerà le prossime ore prima dell’arrivo del fronte. La situazione meteorologica rimane variabile e soggetta a ulteriori cambiamenti nelle prossime ore.
🌧️ Locali residui addensamenti sulla dorsale salentina in queste ore con qualche rovescio isolato. Da #domenica pomeriggio fronte atlantico su tutta la regione con le prime piogge estese che insisteranno fino a martedì. ❄️ Sarà l'anticamera di una veloce irruzione molto fredda dai Balcani prevista da #mercoledì, con crollo termico di stampo invernale su tutta la Puglia. 🌧️ Il clou del passaggio atlantico delle prossime ore è previsto per tutta la giornata di lunedì, con intensità piogge da moderate a forti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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