Perché la Spagna dice no a Trump e Netanyahu

Il ministro degli Esteri spagnolo ha spiegato che il governo di Pedro Sánchez ha deciso di opporsi alle richieste degli Stati Uniti e di Israele nella guerra contro l’Iran. Durante un’intervista a Repubblica, Albares ha chiarito le ragioni di questa posizione, sottolineando che la Spagna non intende partecipare a interventi militari provenienti da altri paesi e mantenere una postura di neutralità.

José Manuel Albares, ministro degli Esteri della Spagna, spiega oggi in un’intervista a Repubblica perché il governo del socialista Pedro Sánchez ha detto no a Usa e Israele nella guerra contro l’Iran. «Siamo coerenti e rispondiamo ai valori di pace e solidarietà della società spagnola, e sono sicuro che siano anche i valori della gran parte degli europei», esordisce. Madrid ha anche revocato la sua ambasciatrice a Tel Aviv: «L’ambasciata spagnola in Israele è pienamente operativa. A guidarla c’è una incaricata d’affari, esattamente come avviene da quasi due anni nell’ambasciata israeliana in Spagna, ovvero da quando Israele ha rimosso la sua diplomatica di allora. 🔗 Leggi su Open.online

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