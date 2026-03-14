Il presidente della società calcistica ha dichiarato a Dazn che la squadra affronterà i primi in classifica e che sarà necessario vedere la miglior versione dell’Atalanta per ottenere un risultato positivo. La partita rappresenta una sfida importante e il dirigente ha sottolineato l’impegno della squadra nel prepararsi al meglio. La gara si svolgerà nelle prossime ore.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il fischio d’inizio di Inter-Atalanta si avvicina e la tensione agonistica sale alle stelle. In un San Siro gremito, le dichiarazioni dei dirigenti offrono spesso la chiave di lettura più interessante per comprendere l’importanza di un match che potrebbe ridefinire gli equilibri della Serie A. Poco prima del match, la parola è passata ai vertici del club bergamasco per analizzare il momento di forma della compagine meneghina. Le dichiarazioni di Luca Percassi a DAZN. Intervenendo ai microfoni di DAZN (fonte), Luca Percassi, l’amministratore delegato dell’Atalanta e figura centrale nella gestione societaria degli orobici, ha condiviso le proprie sensazioni sulla gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Percassi a Dazn: «Giochiamo contro i primi in classifica: ci vorrà la miglior Atalanta»

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