Il 14 marzo si celebra il Write Your Story Day e in questa occasione Rakuten Kobo ha selezionato dieci biografie e memoir che raccontano storie di vita autentiche, di sfide superate e di sogni realizzati. Questi libri offrono testimonianze di persone che hanno affrontato percorsi di cambiamento e di coraggio, portando alla luce esperienze di trasformazione personale. La lista include narrazioni che lasciano un'impressione duratura e invitano alla riflessione.

S torie di vita vissuta, biografie, memoir, percorsi di coraggio, cambiamento e autenticità. Il 14 marzo, giornata in cui negli Stati Uniti si festeggia il Write Your Story Day, il rivenditore digitale di libri Rakuten Kobo propone 10 biografie e memoir che lasciano il segno. La giornata invita tutti a riscoprire il valore delle esperienze di vita e il coraggio di raccontarsi attraverso la scrittura. Ecco dieci biografie e memoir da non perdere, spaccati di realtà che ci ricordano quanto ogni esistenza sia unica, fatta di sogni, sfide, cadute e rinascite. “Nobody’s girl” (Bompiani) di Virginia Roberts Giuffre Una testimonianza sconvolgente e coraggiosa in cui una delle vittime di Jeffrey Epstein racconta la sua lotta per la verità e la giustizia, diventando un simbolo per chiunque abbia subito abusi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il Write Your Story Day del 14 marzo, Rakuten Kobo ha selezionato 10 biografie e memoir imperdibili: storie vere di sfide, sogni e trasformazioni

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C'è qualcuno che ha trovato, prima di noi, le parole giuste per quello che ancora non sapevamo nominare. Si chiama memoir, ed è il genere letterario del momento. In occasione del Write Your Story Day, i 5 titoli selezionati da Rakuten Kobo e una riflessione s - facebook.com facebook