Penta | Rey Mysterio è un idolo ma io sono diverso Suo figlio è un falso lottatore non lo stimo

Penta, noto lottatore messicano di wrestling, ha commentato pubblicamente Rey Mysterio definendolo un idolo, ma ha affermato di essere diverso. Ha inoltre dichiarato di non stimare il figlio di Mysterio, qualificandolo come un falso lottatore. Penta sarà uno dei protagonisti di Clash in Italy, il primo Premium Live Event della WWE che si terrà a Torino.

Penta, lottatore messicano di wrestling, sarà uno dei protagonisti di Clash in Italy, il primo Premium Live Event della storia della WWE nel nostro Paese, che si terrà a Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti su Rey Mysterio

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