Pensioni l' allarme dei sindacati regionali | Siamo i più tartassati d' Europa

I sindacati regionali denunciano che i pensionati italiani sono tra i più tartassati d’Europa, evidenziando che ogni anno versano oltre 1,7 miliardi di euro di Irpef netta allo Stato e 140 milioni di euro di addizionali locali. La cifra rappresenta un carico fiscale considerevole per questa categoria. La questione riguarda i contributi versati e le imposte pagate dai pensionati italiani.

Il rapporto dello Spi-Cgil: pressione fiscale al 20,5%. A parità di lordo, un pensionato italiano riceve fino al 20% in meno rispetto a un collega tedesco o spagnolo Oltre 1,7 miliardi di euro versati allo Stato come Irpef netta, a cui si aggiungono 140 milioni di addizionali locali. È il pesante “conto” presentato dal fisco ai 353mila pensionati del Friuli Venezia Giulia. Un carico fiscale che si attesta mediamente sul 20,5 per cento del reddito, confermando l'Italia come la maglia nera d'Europa per tassazione sulle pensioni. L’allarme è stato lanciato venerdì a Pasian di Prato, durante un convegno organizzato dallo Spi Cgil regionale, alla presenza della deputata Maria Cecilia Guerra (Commissione bilancio) e di Lorenzo Mazzoli, responsabile previdenza nazionale del sindacato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Aeroporto di Rimini, l’allarme dei sindacati: “Caserma dei vigili del fuoco fatiscente, si rischia lo stop dei voli”Rimini, 20 gennaio 2026 – Vigili del fuoco al freddo, con temperature fino a 10 gradi nella caserma all’interno dell’aeroporto di Rimini ‘Fellini’. Aumento dei pedaggi sull’A3, allarme dei sindacati: “Rischio per trasporto merci e territori”Nonostante le rassicurazioni e la smentita dei sindaci dell'Agro sull'aumento dei pedaggi sull’autostrada A3, che non riguarderà auto e moto ma solo... Tutto quello che riguarda Pensioni l'allarme dei sindacati... Temi più discussi: Pensioni europee a rischio: l’INPS lancia l’allarme da Berlino: Servono i giovani al lavoro; Anziani e assistenza: l'allarme di ANAP Terni; Energia, il governo lancia l’allarme sui rincari. E minaccia: Più tasse a chi specula; INPS Veneto: per avere pensioni meno povere va incentivato il lavoro femminile. PENSIONI QUOTA 100, CORTE DEI CONTI LANCIA L’ALLARME. Pensioni newsape social, opzione donna, opzione donna pensioni, pensioni, pensioni news, pensioni notizie, pensioni quota 100, quota 100, quota 100 pensioni, riforma pensioni, riforma pensioni news, riforma ... affaritaliani.it Aumento requisiti pensione/ Allarme Cgil, 55.000 lavoratori a rischio: chi?Cgil lancia un allarme sull'aumento dei requisiti per la pensione, che lasceranno a piedi più di 55.000 lavoratori uomini e donne. Dopo il recente annuncio sull’aumento dei requisiti necessari per ... ilsussidiario.net Pensioni, chi rischia di restare senza assegno per mesi - facebook.com facebook Ottimi dati dipende dai punti di vista … Segno - fino a 34 anni poi O e infine segno + over 50 (grazie alla riforma delle pensioni del 2012 che gov. ha rafforzato) x.com