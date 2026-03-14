Pelliot ha lanciato una nuova collezione di giacche e gusci hi-tech, progettata per chi cerca abbigliamento tecnico adatto a sport invernali e ambienti con elevata attività fisica. I capi sono pensati per essere funzionali e resistenti, permettendo di affrontare le condizioni climatiche più impegnative. La linea è stata presentata come un'innovazione per l'abbigliamento urbano e sportivo.

Pelliot presenta una collezione di capi tecnici pensati per affrontare le esigenze degli sport invernali in ambienti ad alta intensità di movimento. La collezione FW26 si avvale delle tecnologie di isolamento e fleece Polartec. Propone un sistema di gusci, giacche isolanti e strati intermedi tecnici, ideali sia per un uso outdoor intensivo sia per uno stile di vita attivo quotidiano. Le giacche tecniche isolanti, pensate per condizioni fredde e variabili, combinano leggerezza e isolamento diretto per offrire calore termoregolato, traspirabilità e comprimibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - PELLIOT. Giacche e gusci hi-tech. In città non si sfigura

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