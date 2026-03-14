Pedala Firenze ti premia si rinnova | nuovi incentivi per chi usa la bicicletta per spostarsi in città

L’iniziativa “Pedala, Firenze ti premia” si rinnova e diventa permanente, introducendo una nuova app e premi per chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto in città. Dopo il periodo di sperimentazione, il progetto continua con l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta tra i cittadini e migliorare la mobilità urbana. La proposta riguarda principalmente gli abitanti di Firenze che scelgono la bicicletta per spostarsi in centro e fuori.

Dopo il successo della sperimentazione l’iniziativa diventa strutturale con una app e nuovi premi. Il progetto crescerà fino a 4.500 partecipanti con incentivi per circa 420mila euro per un anno “Pedala, Firenze ti premia” rilancia: dopo il successo della sperimentazione l’iniziativa diventa strutturale con una app e nuovi premi. Il progetto, premiato anche da ANCI oltre che da Future for Cities, crescerà fino a 4.500 partecipanti con incentivi per circa 420mila € per un anno. L’iniziativa, che da quasi due anni incentiva economicamente fino a 30€ al mese l’uso della bicicletta per spostamenti sistematici, si apre a nuovi partecipanti e si rinnova con l’app IF e nuovi premi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Ciak, si pedala: il festival che unisce cinema e bicicletta cerca i nuovi talenti under 35Il festival Cinebike del Friuli Venezia Giulia lancia la quarta edizione del concorso internazionale dedicato agli under 35. Tutti gli aggiornamenti su Pedala Firenze ti premia si rinnova... Temi più discussi: Pedala, Firenze ti premia si rinnova: nuovi incentivi per chi usa la bicicletta per spostarsi in città; Firenze, incentivi per chi usa la bicicletta in città; Più due ruote, più soldi: premi fino a 100 euro. Più due ruote, più soldi: premi fino a 100 euroVa in pensione il kit da montare sulla bicicletta ma non l’iniziativa ‘Pedala, Firenze ti premia’, che anzi si rilancia e crescerà fino a 4.500 partecipanti, con incentivi per circa 420.000 euro l’ann ... lanazione.it Nuvoloso con locali apertureDopo il grande successo della sperimentazione l’iniziativa diventa strutturale con una app e nuovi premi. Il progetto premiato anche da ANCI oltre che da Future for Cities, crescerà fino a 4.500 parte ... firenzetoday.it La purezza del bianco incontra la massima performance. Pedala con stile unico indossando il total look firmato Alé Cycling: aerodinamica, leggerezza e un design minimalista che non passa inosservato. La classe non è acqua, è bianco assoluto. ALÉ facebook