Pechino Express ha iniziato il suo percorso a Bali, con una prima tappa che ha toccato templi antichi, risaie verdi e l'oceano agitato della costa ovest. I concorrenti sono partiti da Ubud, attraversando paesaggi che spaziano tra spiritualità e natura selvaggia, mentre si preparano ad affrontare le sfide della nuova edizione. La trasmissione mostra scene di viaggio tra culture e ambienti diversi.

La prima puntata ha permesso subito di immergersi nell'atmosfera così amata di Bali, tra templi, atmosfera spirituale, villaggi immersi nel verde e strade costiere battute dal vento. Ad accogliere le coppie in viaggio sono stati Costantino della Gherardesca e Lillo, ma i veri protagonisti sono stati i luoghi attraversati lungo i 221 chilometri della prima tappa. Ubud e le risaie sacre: la partenza nel cuore dell’isola Il viaggio dei concorrenti di Pechino Express è cominciato a Ubud, considerata la zona dove risiede l'anima culturale e spirituale di Bali. Qui le coppie hanno mosso i primi passi tra templi nascosti nella vegetazione e risaie terrazzate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pechino Express è partito da Bali: templi, risaie e oceano nella prima tappa

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