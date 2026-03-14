Pavone d’Oro | la nave pirata ospita i finalisti

La quarantacinquesima edizione del Pavone d’Oro è iniziata al teatro Masini di Faenza, dove la scena è stata allestita come una nave pirata. Durante l’evento, i finalisti sono saliti sul palco per presentare i loro progetti, mentre il pubblico ha assistito a una rappresentazione che ha coinvolto attivamente gli spettatori. La serata ha visto anche momenti di premiazione e interventi da parte dei partecipanti.

La quarantacinquesima edizione del Pavone d’Oro ha preso avvio al teatro Masini di Faenza, trasformando la sala in una nave pirata dove le spade si mutano in microfoni. Stasera verranno annunciati i nomi dei finalisti che sfideranno il destino nella grande finale prevista per il 28 marzo. Il concorso, nato nel 1969 dall’ispirazione di don Italo Cavagnini, celebra un secolo di vita imminente per il suo ideatore e offre ai giovani cantanti una vetrina unica tra tradizione locale e immaginario marittimo. L’atmosfera è stata curata per immergere il pubblico in un mondo sospeso tra mare e leggenda, con riferimenti a Sandokan, Capitan Uncino e Barbanera che navigano sulle assi del palco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavone d’Oro: la nave pirata ospita i finalisti Articoli correlati Pavone d’Oro tra mare e leggenda. Stasera i nomi dei finalistiHa preso il via giovedì sera al teatro Masini di Faenza la 45^ edizione del Pavone d’Oro, concorso canoro ideato nel 1969 dal prete ‘rock’ don Italo... Benevento, il Teatro Romano ospita la presentazione dei finalisti del Premio StregaL’evento è organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo. Contenuti utili per approfondire Pavone d'Oro la nave pirata ospita i... Argomenti discussi: Pavone D’Oro: al Teatro Masini al via la 45ª edizione dello storico concorso canoro. Pavone d’Oro tra mare e leggenda. Stasera i nomi dei finalistiHa preso il via giovedì al Masini di Faenza il concorso canoro dedicato ai ragazzi. Ultimo atto sabato 28 marzo. ilrestodelcarlino.it Console Pavone accoglie nave Marina Militare Orsa MaggioreIl console generale d'Italia a Montreal, Enrico Pavone, ha accolto nel porto di Halifax, il maggiore porto canadese sull'Oceano Atlantico, la nave della Marina Militare Orsa Maggiore e si è ... ansa.it