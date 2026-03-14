Pavia | irruzione notturna due armati e cassaforte vuota

Nella frazione Motta San Damiano, alle porte di Pavia, una villa è stata presa di mira da due uomini armati durante la notte, intorno alle 23:00. I malviventi sono entrati nell’abitazione e hanno fatto irruzione, ma la cassaforte presente al suo interno risultava vuota. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso.

Una villa nella frazione Motta San Damiano, alle porte di Pavia, è stata il teatro di un’irruzione notturna avvenuta verso le 23:00. Tre intrusi, due dei quali armati rispettivamente di ascia e coltello, hanno preso d’assalto l’abitazione dove dormiva un artigiano sessantacinquenne. La vittima, dopo essere stata picchiata e rinchiusa in bagno, è riuscita a scappare dalla finestra del servizio igienico per chiedere aiuto al vicino di casa. I malviventi hanno forzato la cassaforte con un flessibile, scoprendola vuota; hanno quindi aggredito nuovamente il proprietario e sottratto i cento euro presenti nel suo portafoglio. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia per gestire l’emergenza e avviare le indagini sul caso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavia: irruzione notturna, due armati e cassaforte vuota Articoli correlati Leggi anche: Armati di pistola fanno irruzione in villa e svaligiano la cassaforte Aviano, spaccata notturna nella concessionaria: rubate due auto e la cassaforteFurto nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio alla Capitol Motors di Aviano.