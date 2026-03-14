Paura per due escursioniste lungo la Via degli Dei | Inseguite da un uomo nudo

Due escursioniste di 30 anni hanno riferito di essere state seguite lungo la Via degli Dei da un uomo nudo, che indossava solo uno straccio sulla testa. Le donne hanno raccontato di aver notato la presenza dell’uomo mentre camminavano e di aver cercato di allontanarsi. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che stanno conducendo le indagini.

Bologna, 14 marzo 2026 – Due escursioniste di 30 anni sarebbero state seguite da un uomo completamente nudo a parte la testa, che era coperta da uno straccio. Stavano percorrendo un tratto della Via degli Dei, il sentiero che collega Bologna e Firenze attraverso l'Appennino, quando sarebbe spuntato l’uomo che le avrebbe molestate. Spaventate, le giovani hanno chiamato il numero di emergenza, il 112, fornendo all'operatore la localizzazione del punto dove si trovavano. Sono state prontamente soccorse dai carabinieri di Sasso Marconi. Avviate le indagini. L’episodio risale a giovedì pomeriggio. I carabinieri hanno avviato indagini per identificare l’uomo che ha intercettato le due giovani (sui 30 anni) in una zona boschiva in località Brento, in provincia di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura per due escursioniste lungo la Via degli Dei: “Inseguite da un uomo nudo” Articoli correlati Escursioniste inseguite da un uomo nudo: intervengono i carabinieriI carabinieri di Sasso Marconi sono intervenuti sulla via degli Dei per identificare un uomo che ha molestato due escursioniste. Leggi anche: Inseguite di notte da cinque maranza: due amiche salvate dal tassista eroe