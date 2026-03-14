Durante la partita tra Napoli e Lecce, un giocatore dei salentini si è improvvisamente accasciato a terra nel finale del match al Maradona. Dopo alcuni attimi di preoccupazione, il calciatore ha ripreso conoscenza e successivamente è stato trasportato via in barella. La scena ha provocato sconcerto tra tifosi e spettatori presenti allo stadio.

All’improvviso al Maradona è calato il silenzio al minuto 87 della gara tra Napoli e Lecce (vantaggio di Siebert, pareggio di Hojlund e raddoppio di Politano). Lo stadio si è ammutolito quando Banda è crollato sul terreno di gioco facendo temere il peggio. Il primo a sbracciarsi per fare intervenire i soccorsi è stato Antonio Conte. Il giocatore è stato subito soccorso dallo staff medico che è piombato in campo con l’arbitro Abisso che ha interrotto la partita. Banda ha poi ripreso conoscenza ed è stato successivamente portato fuori dal campo in barella e caricato su un’ambulanza. Le squadre hanno ripreso a giocare ed è finita, per la cronaca, 2-1 per il Napoli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Paura per Banda in Napoli-Lecce: malore nel finale, riprende conoscenza ed esce in barella. Cosa è successo

Articoli correlati

Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce: cos’è successoCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.

Napoli-Lecce, malore in campo per Banda portato via in barella. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A.

Approfondimenti e contenuti su Paura per Banda in Napoli Lecce malore...

Temi più discussi: Il Lecce a Napoli, con tanti dubbi per Di Francesco; Napoli-Lecce, le probabili formazioni: out Vergara, ma tanti rientri. Le scelte di Conte; Damiani: Il Napoli ha chiuso un grande acquisto, possiamo già dirlo; Moggi: Futuro Conte scontato: tutto evidente, vi anticipo lo scenario.

Lecce, paura per Lameck Banda: fuori in barella dopo essersi accasciato a terraMomenti di apprensione allo stadio Stadio Diego Armando Maradona nel finale della sfida tra Napoli e Lecce. Momenti di apprensione allo stadio Stadio Diego Armando Maradona nel finale della sfida tra ... sportal.it

Il Napoli rimonta il Lecce e vince: per Conte decisivi i cambi. Paura per Banda nel finaleIl club partenopeo costretto a rincorrere nei primi minuti, poi sale in cattedra nel secondo tempo e ribalta il match ... tuttosport.com

Serie A, Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

Hojlund e Politano ribaltano il gol di Siebert: #Napoli- #Lecce 2-1. Paura per #Banda nel finale x.com