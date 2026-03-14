Ieri mattina alla Planichem, azienda che lavora plastiche e guarnizioni industriali, si è verificata un’esplosione in un forno impiegato nelle operazioni di produzione. L’incidente ha causato ferite a cinque operai, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e accertare la dinamica dell’accaduto.

Grande apprensione ieri mattina alla Planichem, azienda specializzata nella lavorazione di plastiche e guarnizioni industriali, dove è esploso un forno utilizzato per i processi produttivi. Cinque operai sono rimasti coinvolti, le loro condizioni non appaiono gravi. Erano circa le sette quando si è verificato l’ infortunio nello stabilimento di Zocco di Erbusco che ha rischiato di trasformarsi in un dramma di ampie proporzioni, invece non ha fatto registrare conseguenze irreversibili. Inizialmente si era temuta una fuga di ammoniaca, circostanza che aveva fatto scattare un allarme di livello molto elevato e imposto l’attivazione di protocolli specifici di emergenza, di prassi in caso di incidenti con possibile dispersione di sostanze chimiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paura alla Planichem. Esplode un forno. Cinque operai feriti

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