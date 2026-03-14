Alce Nero e Molisana sono le due marche di pasta che hanno ottenuto il punteggio di 82 punti in una recente valutazione. La prova, condotta in vari supermercati, ha analizzato la qualità del prodotto e il rapporto qualità-prezzo. La competizione tra le diverse marche si svolge all’interno di un mercato sempre più attento alle preferenze dei consumatori.

Il supermercato non è più solo un luogo di approvvigionamento, ma un campo di battaglia silenzioso dove la qualità della pasta si misura in decimi. L’indagine condotta da Altroconsumo ha analizzato oltre 40 marche, confermando che la tradizione del grano duro e la trafilatura al bronzo rimangono i pilastri della bontà culinaria. Nel cuore della classifica, due prodotti si contendono il primo posto con identico punteggio: gli spaghetti Alce Nero varietà Cappelli Biologico e La Molisana n. 15. Entrambi hanno raggiunto il massimo punteggio di 82 su 100, dimostrando come l’eccellenza possa essere raggiunta sia con filiere biologiche pregiate che con produzioni industriali ottimizzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasta: Alce Nero e Molisana vincono con 82 punti

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