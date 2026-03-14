Pass parcheggi dei residenti e non solo | ad Abbadia la procedura diventa online

A Abbadia, da quest'anno, chi ha bisogno di un pass per i parcheggi può richiederlo direttamente online, senza dover più recarsi agli uffici comunali. La procedura, rivolta a residenti, lavoratori e proprietari di seconde case, permette di completare la richiesta in autonomia, semplificando così il processo e risparmiando tempo. La novità riguarda tutti coloro che necessitano di un pass per i parcheggi della zona.

Pass dei parcheggi per residenti, lavoratori e proprietari di seconde case, non è più necessario recarsi agli uffici comunali: da quest'anno è possibile procedere alla sottoscrizione in completa autonomia. È attivo infatti il nuovo sistema digitale per la richiesta e il rinnovo dei permessi di sosta nelle aree a pagamento all'interno del comune di Abbadia Lariana. Le procedure e i pagamenti devono essere effettuati entro il 15 aprile tramite lo Sportello Telematico del Comune al seguente link. La durata del pass è di dodici mesi. Il servizio è raggiungibile, per tutte le tipologie di contrassegno, dal sito del Comune seguendo il percorso: Sportello telematico? Polizia locale? “Chiedere il contrassegno per la sosta nelle varie tipologie di parcheggi”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Strisce blu in via Spirola e via Calvi, la raccolta firme dei residenti: "No ai parcheggi a pagamento dopo i tagli al lungolago"Negli ultimi mesi la città ha già subito una significativa riduzione dei posti auto, con l'eliminazione di circa 80 parcheggi nell'area del lungolago...

Una selezione di notizie su Pass parcheggi

Temi più discussi: Comune di Abbadia, pass parcheggi dei residenti (e non solo): la procedura per richiederli diventa online; Comune di Abbadia, pass parcheggi dei residenti (e non solo): la procedura per richiederli diventa online; Nuovo sistema di parcheggi a pagamento: istituite tre zone con tariffa minima 40 centesimi; Lecco, Strisce blu tra via Spirola e Calvi? Il Comune frena l’ipotesi.

Comune di Abbadia, pass parcheggi dei residenti (e non solo): la procedura per richiederli diventa onlineÈ ora possibile farne richiesta o rinnovarlo dal sito del Comune Le procedure e i pagamenti devono essere effettuati entro il 15 aprile tramite lo Sportello Telematico del Comune ABBADIA – Pass dei pa ... lecconotizie.com

San Bartolomeo al Mare, approvate le tariffe dei parcheggi blu per il 2026: 0,50 €/h per i residenti, abbonamenti annuali da 200 €La Giunta Comunale di San Bartolomeo al Mare, riunitasi lo scorso 18 febbraio, ha determinato le tariffe da applicare per l’utilizzo dei parcheggi a pagamento situati sul territorio comunale per tutto ... imperiapost.it

Parcheggi a pagamento Manfredonia, via libera al nuovo piano tariffario: abbonamenti ridotti e “green pass” per auto elettriche #reals #novità #manfredonia #viral #news facebook