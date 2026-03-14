Durante la giornata di Pasqua, sono state distribuite circa 5.500 benedizioni in strada. Don Filippo ha invitato le famiglie a uscire di casa per ricevere la benedizione personale, chiamando direttamente le persone nelle loro abitazioni. La distribuzione si è svolta nelle parrocchie di Budrio e Badia di Longiano, coinvolgendo residenti di diverse età.

Cesena, 14 marzo 2026 – La necessità aguzza l’estro pastorale nelle parrocchie di Budrio e Badia di Longiano (5.500 residenti). Con l’avvicinarsi della Pasqua, durante il tradizionale tempo delle benedizioni nelle case delle famiglie, il parroco don Filippo Cappelli ha scelto di proporre alla comunità una modalità nuova, capace di ovviare alle difficoltà pratiche senza rinunciare al significato profondo di disporsi alla festività più importante della cristianità. La novità del giovane parroco. Le strade sono tante, le case sempre di più e gli impegni pastorali si moltiplicano. Arrivare ovunque, come si faceva un tempo, è diventato sempre più complicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasqua, 5.500 benedizioni in strada. Don Filippo le farà per tutti i residenti: “Chiamo le famiglie fuori di casa”

Articoli correlati

Incendio in un condominio di Pontedera, donna morta in casa tra le fiamme: evacuati tutti gli altri residentiUn incendio si è propagato in un condominio a Pontedera, nel Pisano, una donna è morta tra le fiamme che si sono sviluppate all’interno di...

Leggi anche: Casoria, palazzi sgomberati per una perdita: fuori casa 15 famiglie. Arrivano le autobotti

Contenuti utili per approfondire Don Filippo

L’idea di don Fabrizio Ricci: Benedizioni pasquali, ce la faccio grazie a una squadra di aiutantiCarenza di preti e tempi stretti hanno costretto alcune parrocchie a ’visite’ solo biennali. Ma il parroco dell’Osservanza ha messo in campo il diacono e altri collaboratori, anche ragazze. ilrestodelcarlino.it

Benedizioni pasquali solo su appuntamentoLa ricetta del consiglio pastorale di Savignano: troppe case e pochi parroci, gli interessati devono ’prenotarsi’ in chiesa ... msn.com