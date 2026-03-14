Pasqua 2026 | benedizioni in strada per 5.500 residenti

A Budrio e Badia di Longiano, circa 5.500 residenti vivranno un evento speciale durante la Pasqua 2026, con benedizioni che si svolgeranno direttamente nelle strade. La cerimonia coinvolgerà la popolazione locale, che parteciperà a questa tradizionale celebrazione religiosa. Le benedizioni saranno distribuite pubblicamente, creando un momento di aggregazione per i cittadini delle due comunità.

Nelle strade di Budrio e Badia di Longiano, un cambiamento radicale sta per ridefinire il modo in cui 5.500 residenti vivranno la Pasqua del 2026. Don Filippo Cappelli ha annunciato che le tradizionali benedizioni domestiche non saranno più effettuate bussando alle singole porte, ma si trasformeranno in celebrazioni collettive nelle vie del paese, trasformando il rito in un evento comunitario aperto a tutti gli abitanti della zona. Questa nuova modalità pastorale nasce dalla necessità pratica di raggiungere una comunità in crescita senza rinunciare al significato profondo della festività. Il parroco ha scelto di spostare l’azione sacra dallo spazio privato delle case allo spazio pubblico delle strade, mantenendo intatta la sostanza spirituale del rito pasquale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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