Partiti di testa | il dietro le quinte della campagna per Palazzo Zanca in un instant book di Enzo Basso

L’instant book intitolato “Partiti di testa” scritto dal giornalista Enzo Basso è disponibile su Amazon e nelle principali edicole di Messina. Il volume offre uno sguardo ai retroscena della campagna elettorale per Palazzo Zanca, analizzando le mosse e le strategie dei diversi attori coinvolti. La pubblicazione si concentra sulle dinamiche interne e sui protagonisti di questa competizione politica.

“Partiti di testa” è il titolo dell’instant book sbarcato su Amazon e nelle principali edicole di Messina, a firma del giornalista Enzo Basso. Pubblicato da Clipping Edizioni su 154 pagine, il libro documenta in presa diretta i trenta giorni più intensi vissuti a Palazzo Zanca tra febbraio e marzo 2026. Il 7 marzo segna anche una spaccatura all’interno dei Democratici di Messina, chiamati a una votazione sofferta che mette in contrasto due contendenti dallo stesso cognome: Antonella e Alessandro Russo. La spunta la consigliera comunale Antonella, per una sola preferenza di scarto: 16 voti su 15. L’instant book racconta una delle campagne elettorali più accese degli ultimi cinquant’anni, con una presenza record di liste che hanno schierato oltre mille candidati ai nastri di partenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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