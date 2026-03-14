Parte un colpo di fucile durante una battuta di caccia un morto nel Fermano

Durante una battuta di caccia alla volpe a Montegranaro, in provincia di Fermo, un uomo è stato colpito da un colpo di fucile e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto durante l’attività di caccia e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Al momento, non ci sono dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’incidente.

(Adnkronos) – Un uomo è morto per un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpe a Montegranaro (Fermo). Il fatto è avvenuto verso le 8 di oggi.Il colpo di fucile è partito in modo accidentale. Avvertito anche l'elisoccorso che poi è stato fatto rientrare perché l'uomo era già deceduto. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri di Fermo. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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