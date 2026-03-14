Parma io ci sto! sostiene Food Farm Solidale

L’associazione “Parma, io ci sto!” ha annunciato il rafforzamento del proprio impegno a favore di Food Farm 4.0, con il sostegno al progetto Food Farm Solidale per il biennio 2026-2027. La decisione conferma la continuità di un percorso iniziato con il laboratorio agroalimentare, puntando a integrare le attività e a consolidare la presenza sul territorio.

Prosegue e si rafforza l’impegno di “Parma, io ci sto!” a sostegno di Food Farm 4.0. Con il supporto al progetto Food Farm Solidale per il biennio 2026–2027, l’Associazione consolida un percorso avviato fin dalle origini del laboratorio agroalimentare, confermando la volontà di integrare formazione tecnica, valorizzazione della filiera e responsabilità sociale. L’iniziativa, già avviata negli anni precedenti grazie al sostegno di Barilla e Fondazione Cariparma, entra ora in una nuova fase di stabilità e continuità. La produzione realizzata dagli studenti verrà riservata in modo strutturato a Emporio Solidale, Mensa Caritas e Comunità Sant’Egidio, rafforzando il collegamento tra percorso formativo e bisogni sociali della comunità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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