Parma | corrieri Amazon senza stipendio la protesta

A Parma Dertre, i corrieri dell’ultimo miglio di Amazon sono senza stipendio a causa del cambio di appalto da Aelog a Condor. La protesta è scoppiata tra i lavoratori che chiedono chiarimenti e soluzioni immediate. La tensione si è alzata in un momento di incertezza, mentre le consegne continuano senza che siano stati versati i salari.

La situazione critica si è verificata presso il sito di Parma Dertre, dove i corrieri dell’ultimo miglio per Amazon si trovano senza stipendio a causa del passaggio di appalto da Aelog a Condor. La FILT CGIL di Parma denuncia che lavoratori in maternità, malattia o congedo straordinari non sono stati trasferiti alla nuova azienda e rimangono senza retribuzione per due mesi, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità. Mentre Amazon ha già garantito il pagamento dello stipendio di dicembre dopo le pressioni sindacali, la richiesta attuale riguarda tutte le spettanze arretrate per evitare conseguenze gravi per le famiglie coinvolte. Il cuore del problema risiede nella gestione burocratica del passaggio tra due operatori logistici, un meccanismo che spesso lascia scoperti i dipendenti più vulnerabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma: corrieri Amazon senza stipendio, la protesta Articoli correlati "Lavoratori senza stipendio nel sito Amazon di Parma": scatta la protesta dei sindacatiSi tratta di lavoratori impegnati nelle consegne dell’ultimo miglio per Amazon nell’area di Parma, che a seguito del cambio di appalto non sono stati... Lavoratori senza stipendio e contributi: esplode la protesta nel Lotto 3 della Ragusa–CataniaSeconda giornata di sciopero oggi nel cantiere Achates Scarl-Consorzio C6 del Lotto 3 dell’Autostrada Ragusa–Catania. Contenuti utili per approfondire Parma corrieri Amazon senza stipendio... Discussioni sull' argomento Corrieri di Amazon rimasti senza stipendio: scatta la protesta dei sindacati; Dove vedere Torino-Parma in tv? Dazn o Sky, orario; Crac del Parma Calcio, la Cassazione decide per un appello bis. Solo due punti nelle ultime cinque gare grazie al pareggio casalingo contro la Lazio e in trasferta contro il Parma nel turno successivo - facebook.com facebook Toro, contro il Parma 3 punti fondamentali per non annaspare a fondo classifica x.com