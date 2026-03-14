Il team dei Red Dragons ha vinto il derby e si avvicina ai play-off. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra, che ha dimostrato determinazione sul campo. Le voci sul risultato continuano a circolare, mentre i giocatori festeggiano un risultato che li mette più vicini alla qualificazione. La squadra ora guarda avanti con ottimismo in vista delle prossime sfide.

2026-03-14 00:23:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: È un altro grande passo verso i play-off. Il Wrexham ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro lo Swansea City consolidando la presa su un posto per gli spareggi del campionato. Martedì la squadra di Phil Parkinson era stata sconfitta per mano dell’Hull City, ma si è ripresa con stile contro i rivali gallesi. Nathan Broadhead ha concluso una mossa ben elaborata del Wrexham per portarli in vantaggio al 25 ‘, e la vittoria è stata suggellata da un autogol di Liam Cullen a due minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Il Wrexham rimane sesto, ma si sposta di sei punti davanti al Southampton, settimo in classifica, che sabato farà visita alla capolista Coventry City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Parkinson saluta la vittoria nel derby dei Red Dragons

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