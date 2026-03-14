Al Palaunimol si è disputato un match di Serie A2 Élite tra la Laborvetro CLN CUS Molise e l’Italpol, terminato con un pareggio a 4-4. La partita ha visto la squadra molisana crollare nel secondo tempo mentre l’Italpol è riuscita a rimontare in soli due minuti, portando a termine una partita molto combattuta.

Il Palaunimol ha ospitato una delle sfide più incalzanti della stagione di Serie A2 Élite, dove la Laborvetro CLN CUS Molise e l’Italpol si sono incontrate in un match che si è conclusa con un pareggio a quattro reti per parte. La partita, giocata sabato 14 marzo 2026, ha i padroni di casa condurre per 4-1 prima di subire un tracollo finale in soli due minuti, permettendo ai laziali di rimontare fino all’equilibrio definitivo del 4-4. L’incontro, arbitraggiato da Vincenzo Buzzacchino e Antonio Carnazza di Taranto con cronometraggio affidato ad Antonio Don Campanella di Venosa, ha offerto uno spettacolo di altissimo livello tecnico. Il primo tempo si era chiuso sul parziale di 1-1, ma la ripresa ha riservato le emozioni maggiori, con entrambe le squadre che hanno mostrato capacità offensive superiori alla media del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pareggio a 4-4: Molise crolla, Italpol rimonta in 2 minuti

Articoli correlati

Leggi anche: Giovanili. Pareggio in rimonta per la Primavera

Leggi anche: Primavera, Juventus rimonta e si ferma sul 3-3 a Bologna: pareggio spettacolare

Contenuti utili per approfondire Pareggio a 4 4 Molise crolla Italpol...

Discussioni sull' argomento Serie A2 Élite, il Canicattì pareggia nel finale; Prima Categoria. La Polisportiva Civitate scavalca il Frentania nel girone B. I risultati della ventunesima giornata dei due gironi.; Eccellenza. Il Venafro vince per 3-1 contro l'Olympia Agnonese e allunga in classifica. Mezzo passo falso dell'FC Matese; Promozione. Mezzo passo falso della capolista Pietramontecorvino. Ripalimosani fa suo il big match col Torremaggiore. Bene Aesernia Fraterna e Riccia.

Il pareggio di Krstovic E il contatto tra Scalvini e Frattesi L'analisi degli episodi di #InterAtalanta #SerieAEnilive #DAZN x.com

IL PAREGGIO DEL NAPOLI!!!! HOJLUND DOPO 50 SECONDI!!! - facebook.com facebook