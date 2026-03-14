Parco inclusivo abbandonato | i cittadini ripuliscono

I cittadini di Lanciano si sono riuniti per ripulire il parco inclusivo Tilde Lametti in viale Marconi, abbandonato da tempo. Le persone hanno raccolto rifiuti e rimosso le erbacce, intervenendo senza l’intervento di autorità o enti pubblici. La situazione del parco ha spinto i residenti a prendersi cura dello spazio dedicato ai bambini, nonostante le condizioni di degrado.

Il parco giochi inclusivo Tilde Lametti, situato in viale Marconi a Lanciano, versa in uno stato di abbandono che costringe i cittadini a intervenire direttamente per la sua manutenzione. La consigliera Dora Bendotti denuncia l’assenza di cura istituzionale e sottolinea come l’impegno dei volontari sia diventato necessario solo perché le amministrazioni guardano altrove. Questo spazio pubblico, concepito per accogliere bambini con diverse abilità, presenta erba incolta e rifiuti, trasformandosi da simbolo di modernità in esempio di indifferenza amministrativa. Mentre il territorio si sgretola, sono stati proprio i residenti e il gruppo civico ‘Lanciano in Comune’ a ripristinare il decoro dell’area senza attendere azioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parco inclusivo abbandonato: i cittadini ripuliscono Articoli correlati Parco inclusivo abbandonato, Bendotti: “Cittadini in campo mentre la politica guarda altrove”La consigliera comunale di opposizione torna ad accendere i riflettori sull'area giochi in viale Marconi nel degrado: “Esempio di indifferenza... Cittadini attivi ripuliscono dall’immondiziaDecine di sacchi di immondizia abbandonati sotto il cavalcavia di viale dell’Unione Europea lungo via Pistoiese poco prima dell’ingresso nella... Tutto quello che riguarda Parco inclusivo Parco sensoriale, al via i lavori: un’area di 700 metri quadrati per offrire stimoli a persone con disabilitàLENDINARA (ROVIGO) - Sono ai blocchi di partenza i lavori per la realizzazione del parco sensoriale inclusivo a Ramodipalo, che darà nuova vita al centro della frazione. Sono stati ... ilgazzettino.it Giostre per i disabili tolte dal parco inclusivo, finite tra i rifiuti durante le operazioni di sgombero dell'immobile. Berro: «Ignobile»CASTELFRANCO - Giostrine inclusive donate alla città e installate al centro Due Mulini finiscono tra i rifiuti durante le operazioni di sgombero dell'immobile comunale di via Marsala. ilgazzettino.it