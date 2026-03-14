Il Parco Ducale di Parma sta attraversando un momento di lavori che coinvolgono il ripristino dei percorsi pedonali e ciclabili. Sono stati piantati 36 alberi e sono stati realizzati nuovi sentieri per migliorare gli spazi verdi della città. L’intervento riguarda in particolare le aree dedicate alla mobilità sostenibile e alla tutela del patrimonio naturale locale.

Il Parco Ducale di Parma sta vivendo una fase operativa intensa dedicata al ripristino della viabilità pedonale e ciclistica. Gli interventi attuali prevedono la colmatura delle irregolarità del terreno e la posa di un nuovo strato di calcestre sui percorsi centrali. Questa azione non è isolata, ma si inserisce in un piano più ampio che include la piantumazione di 36 nuovi alberi nelle zone appena sistemate. L’obiettivo dichiarato è garantire la piena funzionalità dell’impianto paesaggistico, rendendo il parco accessibile a tutte le fasce d’età, con particolare attenzione a anziani, bambini e ciclisti. Oltre la manutenzione ordinaria: una strategia urbana integrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco Ducale: 36 alberi e nuovi sentieri per la città verde

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