Parcheggio allo Scotto | Occasione da sfruttare

Il parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Pisa. ConfCommercio Pisa esprime soddisfazione per questa decisione, definendola un’occasione da non perdere per la città. La proposta riguarda l’area di sosta all’interno del parco, considerata un’opportunità importante per migliorare la viabilità e favorire le attività commerciali locali.

Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, occasione da non perdere. Ne è convinta ConfCommercio Pisa, soddisfatta per l’inserimento del parcheggio al Giardino Scotto nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Pisa. "Ci auguriamo che il 2026 sia davvero l’anno della svolta per vedere la realizzazione di questa opera – commenta il direttore generale dell’associazione di categoria Federico Pieragnoli – che imprenditori e attività del quartiere di San Martino e più in generale del centro storico aspettano da almeno 15 anni. Il parcheggio è etato espressamente richiesto dalla nostra associazione, perché indicato dagli imprenditori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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