Parapendista di 68 anni precipita dopo il decollo a Santo Stefano del Sole ricoverato con fratture

Un parapendista di 68 anni è caduto poco dopo il decollo a Santo Stefano del Sole nell’Avellinese. L’uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Moscati con fratture multiple. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio durante un volo di routine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e avviato le operazioni di recupero.

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