Parapendista di 68 anni precipita dopo il decollo a Santo Stefano del Sole ricoverato con fratture

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parapendista di 68 anni è caduto poco dopo il decollo a Santo Stefano del Sole nell’Avellinese. L’uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Moscati con fratture multiple. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio durante un volo di routine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e avviato le operazioni di recupero.

Incidente in parapendio nell'Avellinese: 68enne precipita dopo il decollo e viene elitrasportato al Moscati con fratture. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Colpo notturno a Santo Stefano del Sole: la banda agisce con destrezzaSono circa le 20 quando quattro figure vestite di nero attraversano le campagne di Santo Stefano del Sole.

Precipita dal tetto di un’azienda: operaio di 38 anni muore a Pieve Santo StefanoO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Cede un lucernario durante un...

Approfondimenti e contenuti su Parapendista di 68 anni precipita dopo...

Temi più discussi: Suello: volo in parapendio gratuito per le residenti l'8 marzo; Veneto – Pilota di parapendio resta sospeso a 20 metri su un albero; Morto in parapendio. Flavio, ?studente di fisioterapia con la passione per la montagna; Cristina muore a 28 anni dopo un incidente in parapendio a Tenerife.

parapendista di parapendista di 68 anniPrecipita mentre fa parapendio: soccorso un 68enneUn uomo di 68 anni, originario di Fontanarosa, durante un volo in parapendio decollato dal campo volo Irpinia FLY, è precipitato in una zona impervia poco ... ilmattino.it

parapendista di parapendista di 68 anniIn salvo un parapendista austriaco sospeso su un pendio ripidissimo nelle prealpi GiulieL'intervento è avvenuto sul monte Laschiplas; a Frisanco recuperato un escursionista ferito dopo uno scivolone di una sessantina di metri ... rainews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.