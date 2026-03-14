Paralimpiadi Milano-Cortina Italia da record | 14 medaglie e superato il mito di Lillehammer

L’Italia ha conquistato 14 medaglie alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, superando il numero di medaglie ottenute a Lillehammer. La giornata è stata significativa per lo sport italiano, con atleti che hanno portato a casa risultati eccezionali. La competizione ha visto protagonisti numerosi atleti che hanno ottenuto riconoscimenti in diverse discipline. Questa prestazione rappresenta un momento importante nella storia delle Paralimpiadi italiane.

Italia da record alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Una giornata destinata a entrare nella storia dello sport italiano. Alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, la squadra azzurra ha superato il record di medaglie che resisteva da oltre trent’anni. Grazie ai successi conquistati nella stessa giornata da Jacopo Luchini, Emanuel Perathoner, René De Silvestro e Giacomo Bertagnolli, l’Italia ha raggiunto quota 14 podi, superando il precedente primato stabilito ai Giochi di Lillehammer 1994. Un risultato che conferma la crescita del movimento paralimpico italiano e la forza di una squadra capace di competere ai massimi livelli. L’oro di Jacopo Luchini nello snowboard. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paralimpiadi Milano-Cortina, Italia da record: 14 medaglie e superato il mito di Lillehammer Articoli correlati Leggi anche: Milano Cortina, record di medaglie per l'Italia: con l'oro di Lisa Vittozzi sono 22. Superato quello di Lillehammer '94 Milano-Cortina 2026: Italia da Record! 22 Medaglie Superano il Primato di Lillehammer, Brignone e Vittozzi Trionfano.Italia sul Podio: Milano-Cortina 2026, un’Olimpiade da Record Milano-Cortina 2026 ha consegnato all’Italia un’Olimpiade storica. Tutti gli aggiornamenti su Paralimpiadi Milano Cortina Italia da... Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Ultime notizie, orari e risultati; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: gli sport, il calendario completo delle gare e tutto quello che c'è da sapere; Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è record; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale. Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è recordLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è record ... tg24.sky.it Milano Cortina 2026, il medagliere olimpico dei Giochi Paralimpici Invernali aggiornato al 13 marzo: le medaglie dell'ItaliaScopriamo insieme il medagliere olimpico dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: forza Italia! cosmopolitan.com La struttura, che sarà riconvertita al termine delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, era già stata oggetto di polemiche per i prezzi delle stanze. Ora Avvenire rivela gli accordi già presi tra costruttore, Comune e ordini professionali per riservare diversi posti - facebook.com facebook Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi! x.com