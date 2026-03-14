Paralimpiadi l' Oro Renè De Silvestro | Lo Sport è di tutti senza alcuna discriminazione – Il video

Durante le Paralimpiadi a Cortina, un campione paralimpico ha vinto l’oro in una competizione che ha attirato l’attenzione di pubblico e media. Il video che documenta il momento mostra il momento della premiazione, con l’atleta che riceve la medaglia tra gli applausi. L’evento si svolge nel rispetto delle regole sportive e senza discriminazioni di alcun tipo.

(Agenzia Vista) Cortina, 13 marzo 2026 Renè De Silvestro, campione Paralimpico del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, che oggi sulla pista Olympia delle Tofane ha vinto l’oro, parlando dell'importanza dello sport, ha sottolineato quanto, dopo l'incidente del 2013, questa sua passione lo abbia aiutato nella vita. Attraverso la disciplina, il rispetto e il fair play, ha imparato che il lavoro paga sempre, ricordando anche quanto il sostegno delle persone a lui vicine sia stato fondamentale. "Lo sport è di tutti, ogni persona ha il diritto di praticarlo senza alcuna discriminazione", queste le parole dell'atleta sul tema delle discriminazioni in ambito sportivo, che richiamano la prima regola del "Decalogo contro le discriminazioni nello sport". 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Renè De Silvestro completa il tris d’oro alle Paralimpiadi! Dominio nel gigante sitting, che giornata per l’ItaliaRenè De Silvestro ha conquistato una splendida medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dominando in lungo e in largo il... Paralimpiadi, Italia nella storia: l’oro di René De Silvestro ci fa superare le medaglie di LillehammerUn giorno storico e indimenticabile per i colori dell’Italia: dopo il record di medaglie d’oro in una sola Paralimpiade, è stato superato anche il... Contenuti e approfondimenti su Oro Renè De Temi più discussi: Un argento a 11 centesimi dall'oro, la discesa di René De Silvestro; Paralimpiadi 2026: Fiamme oro nell'Olimpo con l'argento di Renè De Silvestro; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 2026 - Oro di René De Silvestro nel Gigante - Video; Chi è René De Silvestro, lo sciatore che sogna l’oro paralimpico. Paralimpiadi, l'Oro Renè De Silvestro: Lo Sport è di tutti, senza alcuna discriminazione(Agenzia Vista) Cortina, 13 marzo 2026 Renè De Silvestro, campione Paralimpico del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, che oggi sulla pista Olympia delle Tofane ha vinto l’oro, parlando dell'importanza ... la7.it Paralimpiadi, il veneto René De Silvestro oro nel Gigante sittingLo sciatore cadorino ha vinto la gara, sulla pista Olympia delle Tofane, battendo l'olandese Niels DeLangen e il norvegese Jesper Pedersen. Per lui seconda medaglia a questi Giochi ... rainews.it Renè De Silvestro, campione Paralimpico del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, che sulla pista Olympia delle Tofane ha vinto l'oro, parlando dell'importanza dello sport, ha sottolineato quanto, dopo l'incidente del 2013, questa sua passione lo abbia aiutat - facebook.com facebook Ancora più avanti ! 14 medaglie e il vecchio record è staccato ! L’oro di Renè De Silvestro nello slalom gigante sitting splende tra le nuvole e il sole sopra @cortinadolomiti accendendo il tutto esaurito della tribuna nella quale la famiglia e uno squadron x.com