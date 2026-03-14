Paperdi Juvecaserta pronta al recupero contro Jesi | obiettivo riscatto e continuità

La Paperdi Juvecaserta si prepara a tornare in campo domani contro Jesi, nel recupero della X giornata di ritorno del campionato di Serie B. La partita si giocherà nel palazzetto di Jesi, mentre il campionato è stato momentaneamente sospeso per le final four di Coppa Italia, in programma a Rimini. La squadra cerca un risultato positivo per mantenere la continuità di rendimento.

Al PalaTriccoli la squadra di coach Lardo affronta la General Contractor Jesi per la X giornata di ritorno, tra assenze fisiche e voglia di confermare il proprio gioco in trasferta Campionato fermo per consentire la disputa delle final four di Coppa Italia, in programma oggi e domani a Rimini, ma non per la Paperdi Juvecaserta che torna in campo domani, domenica, sul parquet della General Contractor Jesi per il recupero della X giornata di ritorno del campionato di Serie B Nazionale. La gara, in programma alle ore 18:00 al PalaTriccoli, era programmata per il 1. marzo scorso ed è stata rinviata per consentire al giocatore jesino Pallson di rispondere alla convocazione della nazionale islandese. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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