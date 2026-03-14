Papa Leone XIV si trasferisce nell’appartamento papale, un evento che non si verificava da 13 anni. La decisione rappresenta un cambiamento nella gestione degli spazi della Santa Sede, interrompendo la prassi seguita negli ultimi tempi. L’operazione coinvolge la sistemazione di alcuni ambienti e la riorganizzazione degli spazi riservati al Papa. La mossa viene comunicata ufficialmente dalla Santa Sede senza ulteriori dettagli.

In una giornata che segna un profondo cambiamento nella gestione logistica e simbolica della Santa Sede, Papa Leone XIV ha deciso di rompere con la tradizione recente inaugurata dal suo predecessore. Attraverso una nota ufficiale diffusa dalla sala stampa vaticana, è stato comunicato che il Pontefice si trasferirà nel pomeriggio di oggi, 14 marzo 2026, all’interno dell’appartamento situato nel Palazzo Apostolico. Questa scelta non rappresenta soltanto un cambio di residenza fisica, ma assume un valore istituzionale di grande rilievo, riportando il centro della vita quotidiana del Papa nei luoghi che per secoli hanno ospitato i vicari di Cristo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa Leone si trasferisce nell’Appartamento: non succedeva da 13 anni

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