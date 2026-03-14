Papa Leone | difesa e processi brevi pilastri

Sabato 14 marzo 2026 alle 13:21, Papa Leone ha presieduto l’apertura dell’anno giudiziario vaticano nell’Aula delle Benedizioni. La cerimonia ha segnato l’inizio delle attività giudiziarie per l’anno in corso, con particolare attenzione alla difesa e ai processi brevi come elementi centrali del sistema. La giornata ha visto la partecipazione di membri del clero e delle autorità vaticane.

Sabato 14 marzo 2026, alle 13:21, Papa Leone ha aperto l’anno giudiziario vaticano nell’Aula delle Benedizioni. Il Pontefice ha rivolto un messaggio diretto ai giudici e magistrati dello Stato della Città del Vaticano. L’intervento si concentra sul diritto di difesa e sulla durata ragionevole dei processi come pilastri fondamentali. La giustizia, quando esercitata con equilibrio e fedeltà alla verità, diventa un fattore solido di unità nella comunità. Non divide le persone ma rafforza i legami che le uniscono. Questo approccio contribuisce a edificare quella fiducia reciproca necessaria per una convivenza ordinata. Fondamenti giuridici e stabilità istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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