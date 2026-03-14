Papa Leone apre l’anno giudiziario vaticano | ‘Garantire diritto difesa e durata ragionevole processi’

Papa Leone ha inaugurato l’anno giudiziario nello Stato della Città del Vaticano, rivolgendo un discorso ai magistrati. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di garantire il diritto alla difesa e di mantenere ragionevoli i tempi dei processi. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità ecclesiastiche e giudiziarie, segnando l’avvio delle attività giudiziarie per il nuovo anno.

Papa Leone apre l'anno giudiziari con un discorso ai magistrati dello Stato della Città del Vaticano. Il richiamo è all'equilibrio, alla verità e al rispetto delle garanzie processuali Secondo il pontefice,l’amministrazione della giustizia non serve soltanto a risolvere controversie, ma contribuisce anche alla tutela dell’ordine giuridico e alla credibilità delle istituzioni.In questo quadro, il rispetto delle garanzie procedurali, l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e la durata ragionevole dei processi sono elementi fondamentali per dare autorevolezza alla funzione giurisdizionale. La giustizia, ha spiegato, non può essere letta solo attraverso categorie tecniche del diritto positivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone apre l’anno giudiziario vaticano: ‘Garantire diritto difesa e durata ragionevole processi’ Articoli correlati Leggi anche: Il Papa apre l’anno giudiziario in Vaticano: “Non c’è uno Stato vero senza la giustizia” Inaugurazione anno giudiziario: in aumento i reati dei minorenni, i dati sulla durata dei processiCon l'abbassamento della soglia di pena previsto dal decreto Caivano per applicare le misure cautelari si e' avuto un incremento del ricorso a tali... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Papa Leone Temi più discussi: Papa Leone torna a casa, pronto l’appartamento nel Palazzo Apostolico inutilizzato per 13 anni; Il Papa: solo uniti nell’amore, potremo vincere le continue minacce della guerra; Papa Leone invoca la pace, l’attacco a Trump dell’arcivescovo di Chicago; Il Vaticano attende le prossime mosse di Papa Leone. Papa Leone XIV pronto a trasferirsi nel Palazzo Apostolico: la sua nuova casa è prontaLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV pronto a trasferirsi nel Palazzo Apostolico: la sua nuova casa è pronta ... tg24.sky.it Udienza Generale 4 marzo 2026, papa Leone XIV: Chiesa realtà complessa insieme umana e divinaLa Chiesa come realtà complessa in cui sussistono le dimensioni umana e divina, è quanto ha spiegato papa Leone all'Udienza Generale. lalucedimaria.it p day. Leone XIV: si promuova lo sviluppo di algoritmi che umanizzino la sfera digitale. In un messaggio per la Giornata internazionale della matematica, che ricorre domani 14 marzo, a firma del cardinale Parolin, il Papa rievoca il suo stesso periodo come ins - facebook.com facebook Papa Leone XIV ha incontrato i cappellani e officiali dell’Ordinariato Militare per l’Italia in occasione del Centenario di fondazione. Oggi #12marzo alle 17.30 in diretta su #TV2000, ospite a @chiesatv2000, l'Arcivescovo Gian Franco Saba, Ordinario militare x.com