Paolo Pilotto si ricandida | il sindaco tenta il bis oggi l' annuncio ufficiale

Oggi viene annunciata ufficialmente la ricandidatura del sindaco, che aveva già annunciato il suo intento lo scorso ottobre. La presentazione si svolge questa mattina e conferma la volontà di Paolo Pilotto di tornare in carica per un secondo mandato. La decisione di riproporsi arriva dopo mesi di attesa, nel rispetto delle procedure previste per le candidature in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nella sede del Pd ci sarà la presentazione del candidato: riuscirà a conquistare per la seconda volta il cuore (e il voto) dei monzesi? Il suo nome era già stato annunciato a ottobre, ma questa mattina ci sarà la presentazione ufficiale: Paolo Pilotto tenta il bis. A poco più di un anno dalle elezioni comunali di Monza il centrosinistra scende ufficialmente in campo presentando (o meglio ripresentando) quel candidato che proprio nel 2022 – scelto all’interno del Pd con le primarie e poi allargato all’ampia coalizione – aveva portato il centrosinistra a vincere le elezioni. Squadra che vince non si cambia e allora alle 11 di sabato 14 marzo nella sede dem di via Arosio ci sarà l’avvio ufficiale della campagna elettorale con la presentazione del candidato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Monza, Pilotto punta al bis: il centrosinistra lo ricandida per il 2027È ufficiale: Paolo Pilotto sarà il nuovo candidato del centrosinistra alle elezioni amministrative dell'estate del 2027. mbnews.it

Sabato 14 marzo il sindaco Paolo Pilotto presenterà ufficialmente la sua candidatura. Sarà ancora il primo cittadino, o i monzesi punteranno su altri candidati facebook