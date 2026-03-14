Palladino | Nessun fallo su Dumfries Inter protesta

Il tecnico dell’Atalanta ha dichiarato che non ci sono stati falli su Dumfries durante la partita tra Inter e Atalanta, conclusa con un pareggio 1-1. L’Inter ha protestato contro alcuni episodi ritenuti discutibili, ma Palladino ha affermato che non ci sono state irregolarità a favore o contro la sua squadra. La partita si è giocata senza ulteriori contestazioni ufficiali riguardo agli episodi arbitrali.

Il tecnico Raffaele Palladino ha scelto di non vedere gli episodi controversi della partita Inter-Atalanta terminata 1-1. La decisione dell’arbitro Manganiello ha scatenato polemiche, ma il bergamasco si affida alle conferme ricevute sulla non esistenza dei falli contestati. Mentre i nerazzurri milanesi hanno annunciato il silenzio stampa come protesta per le scelte arbitrali, l’allenatore dell’Atalanta ha spostato l’attenzione sul rendimento della squadra e sulla lotta per la Champions. L’espulsione di Chivu e l’accerchiamento finale del direttore di gara segnano un pomeriggio teso tra i due club. L’approccio pragmatico di Bergamasco. Raffaele Palladino ha optato per una posizione distaccata rispetto ai fatti di campo più discussi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palladino: “Nessun fallo su Dumfries”, Inter protesta Articoli correlati Leggi anche: “Fallo su Dumfries e rigore? Non li ho visti, ma mi hanno detto che non c’erano”: Palladino dopo Inter-Atalanta Leggi anche: Maxi-protesta Inter sul gol del pari dell’Atalanta: una mano leggera su Dumfries che si tuffa, Padre Chivu espulso Aggiornamenti e notizie su Palladino Nessun fallo su Dumfries... Argomenti discussi: Atalanta-Udinese 2-2, le spigolature di Serina. Palladino, il crono e la Ferrieri Caputi. E Dino l’imprendibile. Palladino: Fallo su Dumfries e rigore? Mi hanno detto che non c'erano nessuno dei dueRaffaele Palladino è ovviamente soddisfatto del pareggio della sua Atalanta in casa dell'Inter, ma deve fare i conti con due episodi - il fallo non sanzionato a Sulemana su Dunfries in occasione del g ... msn.com Palladino commenta gli episodi: la sua risposta fa infuriare i tifosi dell’InterL'allenatore dell'Atalanta Palladino ha detto la sua sugli episodi della partita contro l'Inter: la sua risposta fa infuriare i tifosi ... spaziointer.it