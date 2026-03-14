Oggi a Torrita di Siena si svolge il primo atto del Palio dei Somari, evento giunto alla sua 69ª edizione. La giornata inizia con l'estrazione dei panni, seguita dalle tradizionali taverne che danno il via alle attività. La manifestazione coinvolge in questa fase i partecipanti e il pubblico, creando un clima di attesa e fermento.

Palio dei Somari di Torrita di Siena, oggi si entra nel vivo della manifestazione che taglia il traguardo delle 69 edizioni. Targa celebrativa per i 60 anni della festa, estrazione delle batterie, presentazione del panno realizzato dall’artista senese Cecilia Rigacci, apertura delle Taverne, spettacoli e musica nel centro storico. Questo, in sintesi, il "menù" del sabato, giornata da sempre tra le più attese per i contradaioli torritesi ma anche dai tanti visitatori in arrivo a Torrita per quella che è la prima festa "dai grandi numeri" nel territorio della Valdichiana Senese e che vede in prima fila l’Associazione Sagra San Giuseppe e le contrade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio dei Somari, primo atto. Estrazione, panno e taverne al via

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