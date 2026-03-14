Palinuro torna | mostra al Palazzo del governo a Spezia

A partire da lunedì 16 marzo, il Palazzo del governo di Spezia ospiterà la mostra documentaria intitolata “Col favore dei venti”. L'esposizione si terrà in Via Vittorio Veneto 2 e rimarrà aperta al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare una raccolta di materiali legati alla storia e alla cultura locale. L’evento si inserisce nella programmazione culturale della città e sarà accessibile a tutti gli interessati.

Una mostra documentaria intitolata Col favore dei venti aprirà le sue porte lunedì 16 marzo presso il Palazzo del governo di Spezia, in Via Vittorio Veneto numero due. L’iniziativa, dedicata alla storia e al patrimonio della nave Palinuro, funge da ponte ideale tra l’evento marittimo Velarìa Scalo alla Spezia e la Giornata del Mare del 10 aprile. L’esposizione si snoderà fino alla festa di San Giuseppe per poi riprendere successivamente, garantendo un accesso continuo senza sovrapposizioni con gli adempimenti legati al referendum previsto nel periodo. Il progetto culturale nasce dalla collaborazione tra il Cantiere della Memoria, gestito dalla Nave di Carta, e Obiettivo Spezia, con il supporto dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palinuro torna: mostra al Palazzo del governo a Spezia Articoli correlati Leggi anche: “È morta a Palazzo Chigi”. Dramma nel palazzo del governo Venezuela, spari vicino al palazzo del governo a CaracasIn alcuni video condivisi sui social dagli abitanti di Caracas, in Venezuela, si sente il rumore di numerosi colpi di arma da fuoco nei pressi del...